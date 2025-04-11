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У звезды «Анатомии страсти» и «Эйфории» диагностировали амиотрофический склероз

Актер Эрик Дейн сообщил, что у него диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС)
Эрик Дэйн
Эрик ДэйнИсточник: Legion-Media.ru

Актер Эрик Дэйн сообщил, что у него диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). Подробностями он поделился в беседе с People.

«Мне поставили диагноз “боковой амиотрофический склероз”. Я благодарен своей любящей семье за то, что она рядом со мной в этой новой главе моей жизни», — рассказал актер.

Звезда «Анатомии страсти» и «Эйфории» уточнил, что несмотря на диагноз продолжить работать над кинопроектами. Уже 14 апреля он вернется на съемочную площадку «Эйфории» к роли Кэла Джейкобса — отца Нейта Джейкобса.

52-летний Эрик Дейн женат на Ребекке Гейхарт, у пары двое детей: 15-летняя Билли Беатрис и 13-летняя Джорджия Джеральдин.