Ирина Горбачева отметила день рождения с братом-двойняшкой: «Впервые с 18 лет»

Ирине и Игорю Горбачевым исполнилось по 37 лет, они родились в Мариуполе. У них также есть старший брат Денис. В 1997 году будущая звезда вместе с семьей переехала в Подмосковье, а в четырнадцать лет устроилась на подработку на рынке.