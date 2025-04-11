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Ирина Горбачева отметила день рождения с братом-двойняшкой: «Впервые с 18 лет»

Актриса поделилась редкими семейными кадрами в соцсети
Ирина Горбачева отпраздновала день рождения с братом-двойняшкой: "Впервые с 18 лет"
Ирина Горбачева отпраздновала день рождения с братом-двойняшкой: "Впервые с 18 лет"Источник: www_gazeta_ru

Актриса Ирина Горбачева отпраздновала день рождения с братом-двойняшкой. Звезда рассказала, что они вместе приехали к бабушке. Артистка поделилась в соцсети семейными кадрами.

«А в конце дня мы с братом заехали к бабуле! Впервые с 18 лет праздновали вместе», — отметила знаменитость.

Ирине и Игорю Горбачевым исполнилось по 37 лет, они родились в Мариуполе. У них также есть старший брат Денис. В 1997 году будущая звезда вместе с семьей переехала в Подмосковье, а в четырнадцать лет устроилась на подработку на рынке.

По словам знаменитости, она была сложным подростком и стремилась к самостоятельности, отдаляясь от близких. Знаменитость жалеет, что мало обсуждала свои переживания и проблемы с отцом и братьями, которые могли бы ей помочь справиться с трудностями.

Главным комплексом Горбачевой с юных лет был ее рост. К старшим классам она выросла до 184 см, носила обувь 43-го размера и была на голову выше сверстников.

«Я долго чувствовала себя неуютно. Я все время сутулилась, сгибалась. Так уж произошло, что чаще всего в моей жизни я общалась с людьми, которые ниже меня», — признавалась артистка.

По словам звезды, принять и полюбить себя ей помогла работа с психологом.