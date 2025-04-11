В Грузии отменили спектакль с Чулпан Хаматовой в день премьеры

В тбилисском Театре имени Грибоедова отменили премьеру спектакля с участием актрисы Чулпан Хаматовой, в день его запланированного показа.
Представление должно было состояться 10 апреля, зрителям пообещали вернуть деньги за приобретенные билеты. Спектакль под названием «Исцеление» был отменен организаторами без объяснения причин.
Блогер Николай Левшиц (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) сообщил в соцсетях, что причиной отмены театр назвал «технические проблемы с декорациями», а также уведомил о переносе мероприятия на неопределенный срок.
В официальном заявлении руководство театра попросило зрителей отнестись к ситуации с пониманием.
Знаменитость, покинувшая Россию после начала СВО, в настоящее время проживает в Латвии, где некоторое время работала в местном театре.
Ранее Чулпан Хаматова рассказала о своей первой роли.