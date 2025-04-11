Никита Михалков назвал фильм «Кракен» очень нужной картиной для страны сегодня

«Эта картина очень нужная, особенно сегодня, когда мы переживаем очень ответственные времена для нашей страны — и не только для нашей страны… Сегодня мы понимаем, что именно усилиями того, что происходит на СВО, открываются глаза наши и на мир, и на нас самих внутри», — сказал Михалков.