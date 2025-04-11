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Никита Михалков назвал фильм «Кракен» очень нужной картиной для страны сегодня

Продюсер фильма обратился к зрителям со сцены на премьере в Санкт-Петербурге

Продюсер фантастического приключенческого фильма «Кракен» Никита Михалков обратился к зрителям со сцены после премьерного показа картины в петербургском кинотеатре «Аврора». Он назвал кино очень нужным и созданным ради воспитания уважения к защитникам родины, пишет ТАСС.

«Эта картина очень нужная, особенно сегодня, когда мы переживаем очень ответственные времена для нашей страны — и не только для нашей страны… Сегодня мы понимаем, что именно усилиями того, что происходит на СВО, открываются глаза наши и на мир, и на нас самих внутри», — сказал Михалков.

Фильм «Кракен» снял режиссер Николай Лебедев, известный такими картинами, как «Экипаж» и «Легенда № 17». По сюжету подводники под руководством героя Александра Петрова отправляются на поиски пропавшей субмарины, а встречаются лицом к лицу с ужасающим чудищем из глубин северных вод.

Ранее сообщалось, что компания Никиты Михалкова увеличила прибыль почти на 20 млн рублей.