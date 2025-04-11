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Звезда фильма «Обитаемый остров» впал в депрессию из-за тяжелого диагноза

Актер Василий Степанов страдает параноидной шизофренией
Василий Степанов в фильме «Обитаемый остров»
Василий Степанов в фильме «Обитаемый остров»

Актер Василий Степанов, известный по роли Максима Каммерера в дилогии «Обитаемый остров», наблюдается в психоневрологическом диспансере из-за диагноза «параноидная шизофрения». Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, Степанов живет на пенсию матери и пособие по инвалидности в размере 20 тыс. рублей. Мужчина не хочет работать и не пользуется спросом как актер.

Mash утверждает, что недавно артиста заметили с «похмельным набором» недалеко от его квартиры в Москве. По версии СМИ, из-за ментальных проблем и неудач в карьере звезда фильма «Обитаемый остров» «запил и впал в серьезную депрессию».

В 2015 году Степанов был срочно госпитализирован из-за оторвавшегося тромба в левой ноге. Актера удалось спасти. В 2016-м он сломал позвоночник после падения на льду — из-за травм артист был прикован к кровати целый месяц, но смог встать на ноги.

В 2017 году Степанова отправили на лечение в психиатрическую клинику после того, как его доставили в больницу с переломом таза, правого плеча и обеих пяточных костей. Он выпал с пятого этажа.