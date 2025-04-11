Звезду «Белого лотоса» не приглашали на съемки из-за «уродливой» внешности

Звезду «Белого лотоса», актрису Эйми Лу Вуд отказывались приглашать в сериал из-за внешности. Об этом сообщает GQ.
«Я знаю, почему они не хотели меня. Потому что я уродлива. Майку пришлось сказать: “Пожалуйста, позвольте мне взять на роль некрасивую девушку”. Вот о чем я тогда думала», — объяснила актриса.
До этого знаменитость заявила, что ботокс испортит ее карьеру. Она также добавила, что подверглась критике после съемок в сериале из-за узких губ.
«Белый лотос» изначально задумывался как мини-сериал — его первый сезон был посвящен похождениям гостей и сотрудников отеля вымышленной сети «Белый лотос» на Гавайях. Впоследствии шоу было решено продолжить в формате антологии: действие второго сезона разворачивалось в отеле «Белый лотос» на Сицилии. Единственными актерами, которые снялись в обоих сезонах, стали Дженнифер Кулидж и Джон Гриз.