Жена Василия Ливанова опровергла новость об удалении тромба у артиста

В последний раз Василий был госпитализирован 26 января 2024 года, его выписали к 4 февраля. Супруга артиста Елена подтверждала, что супруг попал в больницу. При этом женщина опровергала информацию о том, что Ливанов был госпитализирован из-за расстройства кровообращения головного мозга и находился в реанимации.