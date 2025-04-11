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Жена Василия Ливанова опровергла новость об удалении тромба у артиста

Елена Ливанова назвала прошлогодней новость об удалении тромба
Василий Ливанов
Василий ЛивановИсточник: Legion-Media.ru

Жена Василия Ливанова Елена опровергла в беседе с «Абзацем», что 89-летнему артисту механическим путем удалили тромбы в артериях верхней конечности.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что артисту якобы сделали операцию, чтобы удалить тромбы. СМИ писали, что актеру также прописали кроворазжижающие препараты и посоветовали немедленно звонить в скорую в случае ухудшения самочувствия.

«Нормально он себя чувствует. Ничего, никого, нигде не удаляли. Это какая-то у вас информация прошлогодняя, что ли?» — прокомментировала новость Елена.

В последний раз Василий был госпитализирован 26 января 2024 года, его выписали к 4 февраля. Супруга артиста Елена подтверждала, что супруг попал в больницу. При этом женщина опровергала информацию о том, что Ливанов был госпитализирован из-за расстройства кровообращения головного мозга и находился в реанимации.

Актер наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

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