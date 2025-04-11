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Кустурица: без Толстого и Достоевского не было бы европейской культуры

Вместе с тем режиссер обратил внимание на то, что Россия является частью Евразии — мощного и богатого ресурсами континента
Эмир Кустурица
Эмир КустурицаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Многие творческие деятели России, в том числе писатели Федор Достоевский и Лев Толстой, являются неотъемлемой частью европейской культуры. Такое мнение сербский сценарист и режиссер Эмир Кустурица выразил во время межкультурного диалога «Культурный код Евразии — проводник традиционных ценностей народов» Международного общественно-делового форума «Евразия — территория традиционных ценностей» в Национальном центре «Россия», передает корреспондент ТАСС.

«Нельзя забывать, что Россия всегда была частью Европы. И европейской культуры без таких авторов как Лев Толстой и Федор Достоевский попросту не существовало бы. Точно так же, как и без Петра Чайковского и многих других российских художников, композиторов и творцов», — сказал он.

Вместе с тем режиссер обратил внимание на то, что Россия является частью Евразии — мощного и богатого ресурсами континента.

«Все, что нам нужно, сейчас есть на территории этого материка. И сегодня нам очень важно все это сохранить, не растерять», — добавил он.

Говоря о культурных проектах, Кустурица также посоветовал творческим деятелям обратить особое внимание на азиатские страны. По словам сценариста, от людей, живущих там, исходит «огромная человеческая энергия».