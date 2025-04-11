Кустурица: без Толстого и Достоевского не было бы европейской культуры

«Нельзя забывать, что Россия всегда была частью Европы. И европейской культуры без таких авторов как Лев Толстой и Федор Достоевский попросту не существовало бы. Точно так же, как и без Петра Чайковского и многих других российских художников, композиторов и творцов», — сказал он.