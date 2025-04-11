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Звезда «Семейки Аддамс» вспомнила, как ее довел до слез Джек Николсон

Актриса рассказала, что бывший возлюбленный пришел ей на помощь в разгар лесных пожаров в Калифорнии
Анжелика Хьюстон
Анжелика ХьюстонИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актриса Анжелика Хьюстон вспомнила в беседе с People, что ее растрогало предложение экс-возлюбленного Джека Николсона помочь ей с жильем во время страшных лесных пожаров в Калифорнии. Актриса была вынуждена покинуть свое жилье в январе этого года и была удивлена, когда внезапно ей позвонил Николсон.

«Телефон зазвонил ни с того ни с сего — и это был он [Николсон]. Это было душераздирающе мило», — поделилась звезда «Семейки Аддамс».

По словам знаменитости, Николсон звонил ей, чтобы узнать о ее состоянии, а также предложил остановиться у него. Тогда, вспомнила актриса, она отказалась, но «в следующий раз приняла бы предложение» экс-возлюбленного.

Пара находилась в отношениях с 1973 по 1990 год. Знаменитости встретились на вечеринке в доме звезды «Пролетая над гнездом кукушки» — через месяц после того, как Хьюстон рассталась с фотографом Бобом Ричардсоном. Сейчас актеров связывает прочная дружба, но они редко видятся.

«Жизнь мешает. <…> И я всегда умудряюсь опаздывать, когда еду к нему, из-за чего он сильно раздражается», — раскрыла актриса.

Ранее внешность 87-летнего Джека Николсона восхитила пользователей сети.