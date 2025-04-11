Звезда «Семейки Аддамс» вспомнила, как ее довел до слез Джек Николсон

Актриса Анжелика Хьюстон вспомнила в беседе с People, что ее растрогало предложение экс-возлюбленного Джека Николсона помочь ей с жильем во время страшных лесных пожаров в Калифорнии. Актриса была вынуждена покинуть свое жилье в январе этого года и была удивлена, когда внезапно ей позвонил Николсон.