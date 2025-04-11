Юра Борисов подписал контакт с крупным американским агентством UTA

Юра Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию на «Оскар». Он был выдвинут на премию в категории «Лучшая роль второго плана» за съемки в фильме Шона Бейкера «Анора». Награда досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».