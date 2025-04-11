Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юра Борисов подписал контакт с крупным американским агентством UTA

С данным агентством сотрудничают известные голливудские актеры Тимоти Шаламе, Харрисон Форд и другие
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

Российский актер Юра Борисов заключил контракт с американским агентством United Talent Agency (UTA) на представительство во всех сферах. Об этом сообщает Variety.

Среди других подопечных UTA: Харрисон Форд, Брук Шилдс, Тимоти Шаламе, Майкл Дж. Фокс, Бенедикт Камбербэтч, Майки Мэдисон и многие другие голливудские знаменитости. По данным Variety, на международной арене Борисова продолжат представлять компании ColorCreative, Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

Юра Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию на «Оскар». Он был выдвинут на премию в категории «Лучшая роль второго плана» за съемки в фильме Шона Бейкера «Анора». Награда досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

Всего «Анора» получила пять «Оскаров» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж».

19 марта стало известно, что актер Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством WME. Оно заключало договоры с такими зарубежными звездами, как Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Роберт Дауни-мл., Киран Калкин, Бен Стиллер, Джереми Аллен Уайт.