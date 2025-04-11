Светлана Немоляева рассказала о самочувствии

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, которой 18 апреля исполнится 88 лет, сообщила ТАСС, что пережила приступ, который был купирован врачами скорой помощи. Сейчас актриса находится дома и чувствует себя лучше.
«Я перенесла приступ, но мне его вовремя купировали. Сейчас я нахожусь дома. Спасибо большое врачам за работу», — сказала она. При этом Немоляева не уточнила характер приступа.
В 2024 году актриса сообщила ТАСС, что почувствовала себя плохо на съемках ремейка фильма «Буратино», где она исполняла роль черепахи Тортиллы. По ее словам, причиной стала диагностированная ранее мерцательная аритмия.
Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. В 1958 году с отличием окончила в Москве Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (ныне Высшее театральное училище, институт, им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России). Выпускница курса народного артиста РСФСР Леонида Волкова. С 1959 года служит в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского.