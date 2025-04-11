Светлана Немоляева рассказала о самочувствии

Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. В 1958 году с отличием окончила в Москве Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (ныне Высшее театральное училище, институт, им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России). Выпускница курса народного артиста РСФСР Леонида Волкова. С 1959 года служит в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского.