«Я совсем не такой родитель, каким была бы, даже если бы мне было чуть за 40. Я гораздо более понимающая. Меня действительно интересует их мозг. И у меня уже есть карьера, которая меня кормит, так что я не разрываюсь. Я могу по-настоящему погрузиться в процесс, быть рядом с ними и быть активным родителем», — рассказала она в интервью Women’s Health.