Два года назад Хилари Суэнк впервые стала матерью — актриса родила двойню: мальчика Ома и девочку Айю. Накануне второго дня рождения своих детей Суэнк высказалась о преимуществах позднего материнства. 50-летняя звезда призналась, что специально не планировала забеременеть в 47 лет, но именно в этот момент в ее жизни все достигло кульминации.
По словам артистки, это время было подходящим для рождения детей по множеству причин. Суэнк отметила, что именно в этом возрасте она стала более осознанной и терпеливой.
«Я совсем не такой родитель, каким была бы, даже если бы мне было чуть за 40. Я гораздо более понимающая. Меня действительно интересует их мозг. И у меня уже есть карьера, которая меня кормит, так что я не разрываюсь. Я могу по-настоящему погрузиться в процесс, быть рядом с ними и быть активным родителем», — рассказала она в интервью Women’s Health.
Звезда не скрывает, что в 37 лет заморозила яйцеклетки. Однако она признается, что сама выносила и родила малышей. Суэнк говорит, что ее жизнь изменилась с появлением детей, но она каждый день находит несколько часов, чтобы посвятить их себе.
Например, актриса занимается спортом, проводит рабочие встречи и читает новые сценарии. Звезда фильма «Малышка на миллион» признается, что не стремится вернуть себе прежнюю форму, ведь ее нынешнее тело напоминает о том, что она подарила жизнь двум людям.
«Я думаю, что многие молодые мамы говорят о том, что нужно прийти в форму после родов, но я больше не хочу свое прежнее тело. Мне нравится, что это было тело, в котором жили и росли эти два невероятных человека. И я хочу чтить свое новое тело, а не пытаться вернуть то, что было. И я хочу двигаться вперед и просто благодарить свое тело за то, чего оно достигло», — заключила Суэнк.
Отцом детей актрисы является бизнесмен Филип Шнайдер. С ним звезда познакомилась на свиданиях вслепую. В 2016 году они начали встречаться, а спустя два года сыграли свадьбу. В 2023-м у них родились двойняшки.