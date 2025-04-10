Умер актер из «Солнечного удара» Михалкова Владимир Алферов

На 59-м году жизни умер актер Владимир Алферов. Об этом сообщил журнал The Voicemag.
Среди известных фильмов, где артист играл, — «Солнечный удар» Никиты Михалкова. Кроме того, Алферов появился в таких фильмах, как «Черные кошки», «Тайны темной комнаты» и многих других.
Алферов занимал должность руководителя театра-студии «На Дворянской» и являлся автором, а также наставником проекта «Одесская Киноакадемия».
Актер родился 29 мая 1966 года, в 1993 году окончил ЛГИТМиК. Его экранный дебют состоялся в 2013 году с ролями в сериале «Спецотряд “Шторм”». Также он преподавал и разработал собственную систему актерского мастерства.