Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер из «Солнечного удара» Михалкова Владимир Алферов

Артисту было 58 лет
Владимир Алферов в фильме «Солнечный удар»
Владимир Алферов в фильме «Солнечный удар»

На 59-м году жизни умер актер Владимир Алферов. Об этом сообщил журнал The Voicemag.

Среди известных фильмов, где артист играл, — «Солнечный удар» Никиты Михалкова. Кроме того, Алферов появился в таких фильмах, как «Черные кошки», «Тайны темной комнаты» и многих других.

Алферов занимал должность руководителя театра-студии «На Дворянской» и являлся автором, а также наставником проекта «Одесская Киноакадемия».

Актер родился 29 мая 1966 года, в 1993 году окончил ЛГИТМиК. Его экранный дебют состоялся в 2013 году с ролями в сериале «Спецотряд “Шторм”». Также он преподавал и разработал собственную систему актерского мастерства.