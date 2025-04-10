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Роналду создал киностудию вместе с британским продюсером Мэттью Воном

Точная структура финансирования проекта не уточняется
Криштиану Роналду на премьере фильма «Роналду», 2015 год
Криштиану Роналду на премьере фильма «Роналду», 2015 годИсточник: Legion-Media.ru

ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. Португальский футболист Криштиану Роналду основал независимую киностудию UR•MARV совместно с британским продюсером и режиссером Мэттью Воном. Об этом говорится в заявлении студии.

Киностудия создается как совместное предприятие, точная структура финансирования проекта не уточняется.

«Это восхитительное новое начинание для меня», — приводятся в заявлении слова полузащитника сборной Португалии.

В свою очередь, Вон отметил, что с нетерпением ждет совместной работы с Роналду, чтобы создавать «вдохновляющие фильмы». По его словам, португальский спортсмен — «настоящий супергерой», который «создает на футбольном поле истории».

Отмечается, что киностудия призвана объединить «мир спорта и киноискусства», в своей работе она будет активно использовать новые технологии «с данью уважения к традициям». Согласно пресс-релизу, Роналду и Вон уже профинансировали и спродюсировали два фильма, готовится старт третьего кинопроекта «в рамках той же серии». Дата премьеры первой киноленты будет объявлена позже.

Криштиану Роналду считается одним из самых успешных и состоятельных спортсменов последних лет. Ему 40 лет, но несмотря на свой возраст он продолжает выступать на профессиональном уровне как в клубе «Ан-Наср», так и в сборной Португалии.

Мэттью Вон известен как продюсер популярных криминальных комедий «Большой Куш», «Карты, деньги, два ствола», а также выступил режиссером супергеройской ленты «Люди Икс: Первый класс», серии фильмов Kingsman и других киноработ.