Роналду создал киностудию вместе с британским продюсером Мэттью Воном

Отмечается, что киностудия призвана объединить «мир спорта и киноискусства», в своей работе она будет активно использовать новые технологии «с данью уважения к традициям». Согласно пресс-релизу, Роналду и Вон уже профинансировали и спродюсировали два фильма, готовится старт третьего кинопроекта «в рамках той же серии». Дата премьеры первой киноленты будет объявлена позже.