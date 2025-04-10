Уехавший из России Семен Трескунов не исключил, что вернется в страну

В 2022 году артист заявил, что получил израильское гражданство. Он уехал в Израиль после начала СВО, а позднее переехал в Испанию. За границей актер сменил имя, став Сэмом, и начал вести социальные сети на английском языке. В марте 2024-го Минюст объявил актера иноагентом.