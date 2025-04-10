Звезда сериала «Две судьбы» опубликовал редкое фото с детьми

Звезда сериала «Две судьбы» Денис Матросов опубликовал фото с женой и детьми от предыдущих браков. Актер поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редким семейным фото в день рождения супруги.
«Любимая моя Оксанка! Спасибо за то, что создаешь уют в нашем доме, помогаешь учить текст ночами, но еще и находишь время, чтобы всей семьей махнуть на море. Там мы, кстати, единственные, кто отдыхает, а ты все равно продолжаешь всех организовывать. Спасибо, что ты у нас есть. Без твоего чувства юмора, мудрости и этого фирменного взгляда (“Денис, это серьезно?”) наша жизнь не была бы такой яркой. Я просто безумно счастлив, что ты у меня есть», — написал артист.
В 2024 году Матросов официально зарегистрировал отношения с директором своего театра Оксаной Рудич-Каструбиной. По словам актера, он вступил в брак с женщиной, о которой всегда мечтал. Артист познакомился с избранницей, когда приехал в ее юридическую компанию. Он искал адвоката для защиты интересов своего театра. Актер признался, что пригласил Рудич-Каструбину на встречу в неформальной обстановке и после первого свидания захотел создать с ней семью. Артист сделал предложение возлюбленной на сцене во время гастролей, и вскоре женщина стала содиректором Театра Дениса Матросова, где также работает продюсером.
Звезда «Двух судеб» воспитывает 13-летнего Ивана от коллеги по сериалу Марии Куликовой и восьмилетнего Федора от второй официальной супруги Ольги Головиной. По словам Матросова, экс-жены никогда не препятствовали его общению с детьми, и он им благодарен за адекватность.
Ранее Денис Матросов показал своего младшего сына.