Звезда сериала «Две судьбы» опубликовал редкое фото с детьми

«Любимая моя Оксанка! Спасибо за то, что создаешь уют в нашем доме, помогаешь учить текст ночами, но еще и находишь время, чтобы всей семьей махнуть на море. Там мы, кстати, единственные, кто отдыхает, а ты все равно продолжаешь всех организовывать. Спасибо, что ты у нас есть. Без твоего чувства юмора, мудрости и этого фирменного взгляда (“Денис, это серьезно?”) наша жизнь не была бы такой яркой. Я просто безумно счастлив, что ты у меня есть», — написал артист.