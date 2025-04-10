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Сын Никиты Михалкова отсудил 5,6 млн рублей у сети кинотеатров

Mash: Артем Михалков подал иск в арбитражный суд на сеть «Киномакс»
Артем Михалков
Артем Михалков

Режиссер Артем Михалков подал иск в арбитражный суд на сеть кинотеатров «Киномакс». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, причиной иска стало то, что сеть не оплатила лицензию на показ фильма «Мистер Нокаут». Михалков-младший отсудил у компании 5,6 миллиона рублей — 4,4 миллиона долга и 1,2 миллиона рублей штрафа. Mash уточняет, что представители Михалкова подтвердили эту информацию.

Ранее сообщалось, что Артем Михалков стал генеральным продюсером кинокомпании 1−2−3 Production. По словам Тины Канделаки, режиссер принял приглашение гендиректора «Газпром-Медиа» Александра Жарова.