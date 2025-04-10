Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм Кирилла Серебренникова со звездой «Мастера и Маргариты» покажут в Каннах

Фильм «Исчезновение» включен в программу 78-го Каннского кинофестиваля
Аугуст Диль
Аугуст ДильИсточник: Legion-Media.ru

Драма Кирилла Серебренникова «Исчезновение» будет показана в рамках секции Cannes Premiere на 78-м Каннском кинофестивале, который пройдет с 13 по 24 мая. Полная программа представлена на сайте мероприятия.

Картина станет шестой каннской премьерой Серебренникова, но первой — вне конкурса. Фильм «Исчезновение» был снят на основе книги Оливье Гезе «Исчезновение Йозефа Менгеле», в которой рассказывается, как самый знаменитый медик Третьего рейха, проводивший опыты над заключенными Освенцима, скрывался от правосудия в Южной Америке.

Главную роль в проекте исполнил немецкий актер Аугуст Диль, исполнивший роль Воланда в фильме «Мастер и Маргарита».

26 июня 2020 года Серебренников был приговорен к трем годам условно и помещен под домашний арест. 28 июня 2022-го суд отменил условный срок режиссера, и тот уехал во Францию, где вскоре посетил Каннский кинофестиваль с актерским составом картины «Жена Чайковского». После освобождения он также снял байопик о российском писателе Эдуарде Лимонове «Лимонов, баллада об Эдичке», номинированный на «Золотую ветвь» Каннского кинофестиваля, и несколько других картин.