Фильм Кирилла Серебренникова со звездой «Мастера и Маргариты» покажут в Каннах

26 июня 2020 года Серебренников был приговорен к трем годам условно и помещен под домашний арест. 28 июня 2022-го суд отменил условный срок режиссера, и тот уехал во Францию, где вскоре посетил Каннский кинофестиваль с актерским составом картины «Жена Чайковского». После освобождения он также снял байопик о российском писателе Эдуарде Лимонове «Лимонов, баллада об Эдичке», номинированный на «Золотую ветвь» Каннского кинофестиваля, и несколько других картин.