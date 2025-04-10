Кирилл Кяро присоединился к актерскому составу «Мажора»

«Его инстинкт выживания развит до совершенства. Он любит печь вафли и любит порядок: у него все должно быть разложено по полочкам. Но в то же время он любит острые ощущения, любит ходить по краю, испытывать судьбу. Так как он человек мыслящий и анализирующий, ему все время подсознательно хочется найти соперника, который бы его переиграл. Но, увы, не получается. В этом его трагедия!» — поделился артист.