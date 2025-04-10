Учитель назвал дефицит идей и сценаристов главной проблемой мирового кино

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Отсутствие идей и нехватка сценаристов — главные проблемы российского и мирового кино, считает режиссер, народный артист РФ Алексей Учитель.
«Сейчас не хватает сценаристов. Главная проблема российского и мирового кино — это идеи, их мало. А еще меньше хороших сценариев, потому что есть такая поговорка: по хорошему сценарию можно снять плохой фильм, а вот по плохому сценарию никогда не снять интересный. Поэтому от сценария зависит очень много, и это очень дефицитная профессия», — сказал режиссер в студии Российского общества «Знание» на лекции курса «Россия — мои горизонты».
Учитель отметил, что многие дети мечтают стать актерами, но нужно учитывать, что «быть актером заманчиво, но сложно».
«Если просто сыграть — пожалуйста, а вот если всерьез, то это надо прожить, а это психологически непросто. Единственное, могу сказать один секрет. Вот первое, что я спрашиваю, особенно у молодых актеров, служит он в театре или нет, играет он в спектаклях или нет. Если нет, вот для меня это уже, считайте, почти брак» — сказал Учитель.
По мнению режиссера, если актеры не будут играть в театре, они могут потерять свой актерский уровень.
«Потому что кино — это все-таки, сняли, остановили, перерыв. А в театре ты выходишь, и играешь два часа перед живыми зрителями, это очень трудно. Это я называю творческими тренингами», — резюмировал он.
Отраслевое занятие «Россия креативная: искусство и дизайн» прошло во всех школах страны. Российские школьники узнали какую роль в современной жизни играют искусство и дизайн, познакомились с востребованными профессиями, а также попробовали себя в роли специалистов индустрии. Частью отраслевого контента стали видеоролики Российского общества «Знание» с участием профильных специалистов легендарной российской студии анимационных фильмов — «Союзмультфильм».
Курс «Россия — мои горизонты» — инициатива Министерства просвещения Российской Федерации. Он реализуется Фондом гуманитарных проектов, федеральным оператором Единой модели профориентации «Билет в будущее» в России. Российское общество «Знание» выступает его партнером. Курс создан для профориентации школьников.