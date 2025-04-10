Учитель назвал дефицит идей и сценаристов главной проблемой мирового кино

«Если просто сыграть — пожалуйста, а вот если всерьез, то это надо прожить, а это психологически непросто. Единственное, могу сказать один секрет. Вот первое, что я спрашиваю, особенно у молодых актеров, служит он в театре или нет, играет он в спектаклях или нет. Если нет, вот для меня это уже, считайте, почти брак» — сказал Учитель.