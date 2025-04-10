У нее также есть десятилетний сын Федор, рожденный в браке с актером Алексеем Чадовым. В 2021 году Дитковските вышла замуж во второй раз. Ее супругом стал бизнесмен Богдан Панченко. В том же году у пары родилась дочь Аура.