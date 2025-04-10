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Татьяна Лютаева показала подросшую внучку в честь ее 8-летия

Актриса трогательно поздравила наследницу с днем рождения

Татьяна Лютаева в личном блоге опубликовала новые фотографии своей внучки Ники. Актриса обратилась к наследнице в день ее рождения – 9 апреля Нике исполнилось восемь лет.

Внучка Татьяны Лютаевой, фото: соцсети
Внучка Татьяны Лютаевой, фото: соцсети

«С днем рождения, моя Ника! Будь счастлива!» – написала звезда сериала «Гардемарины, вперед!».

На кадрах Ника была запечатлена в белой юбке и топе в тон с объемными рукавами. Девочка гуляла по берегу и держала в руке воздуший шар с цифрой восемь. 

Напомним, у Татьяна Лютаевой двое детей. Старшая дочь Агния родилась в ее браке с Олегасом Дитковскисом. После расставания с первым мужем Лютаева вышла замуж за литовского режиссера Рокаса Раманаускаса, от которого родила сына Доминикаса.

Внучка Татьяны Лютаевой, фото: соцсети
Внучка Татьяны Лютаевой, фото: соцсети

Ника – дочь Агнии Дитковските. Она родилась в 2017 году. Однако актриса не сообщала, кто является отцом девочки. 

У нее также есть десятилетний сын Федор, рожденный в браке с актером Алексеем Чадовым. В 2021 году Дитковските вышла замуж во второй раз. Ее супругом стал бизнесмен Богдан Панченко. В том же году у пары родилась дочь Аура.

Ранее Татьяна Лютаева показала архивное фото с детьми в день своего 60-летия.