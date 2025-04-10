Татьяна Лютаева в личном блоге опубликовала новые фотографии своей внучки Ники. Актриса обратилась к наследнице в день ее рождения – 9 апреля Нике исполнилось восемь лет.
«С днем рождения, моя Ника! Будь счастлива!» – написала звезда сериала «Гардемарины, вперед!».
На кадрах Ника была запечатлена в белой юбке и топе в тон с объемными рукавами. Девочка гуляла по берегу и держала в руке воздуший шар с цифрой восемь.
Напомним, у Татьяна Лютаевой двое детей. Старшая дочь Агния родилась в ее браке с Олегасом Дитковскисом. После расставания с первым мужем Лютаева вышла замуж за литовского режиссера Рокаса Раманаускаса, от которого родила сына Доминикаса.
Ника – дочь Агнии Дитковските. Она родилась в 2017 году. Однако актриса не сообщала, кто является отцом девочки.
У нее также есть десятилетний сын Федор, рожденный в браке с актером Алексеем Чадовым. В 2021 году Дитковските вышла замуж во второй раз. Ее супругом стал бизнесмен Богдан Панченко. В том же году у пары родилась дочь Аура.
Ранее Татьяна Лютаева показала архивное фото с детьми в день своего 60-летия.