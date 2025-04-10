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Рената Литвинова резко высказалась о популярном сериале

Актриса раскритиковала третий сезон американского проекта «Белый лотос»
Рената Литвинова
Рената Литвинова

Рената Литвинова поделилась своими впечатлениями от просмотра третьего сезона популярного сериала «Белый лотос». 58-летняя актриса призналась, что ей не понравилась сюжетная линия, а также финал проекта. Она отметила, что сериал вызвал у нее недоумение.

«Зачем я все это посмотрела и вот ради каких героев? Убили и недобили некоторых персонажей тоже невнятно, не вызвало ни жалости, ни восторга. Про что все “эти люди” — разве про хорошее промо для Таиландских отелей. Но лично я в такие бы никогда не поехала — чтобы не оказаться насильственным образом на лежаке рядом с назойливыми тремя тетеньками, например… И единственная положительная героиня тоже была угроблена “денежным вопросом”. Эту истину я и так знала», — высказалась артистка в личном блоге.

Поклонники поблагодарили актрису за то, что она делится своими впечатлениями. Также некоторые из них согласились с ее мнением о сериале.

Ранее Рената Литвинова показала себя в необычном образе с длинными накладными стрелками.