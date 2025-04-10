«Зачем я все это посмотрела и вот ради каких героев? Убили и недобили некоторых персонажей тоже невнятно, не вызвало ни жалости, ни восторга. Про что все “эти люди” — разве про хорошее промо для Таиландских отелей. Но лично я в такие бы никогда не поехала — чтобы не оказаться насильственным образом на лежаке рядом с назойливыми тремя тетеньками, например… И единственная положительная героиня тоже была угроблена “денежным вопросом”. Эту истину я и так знала», — высказалась артистка в личном блоге.