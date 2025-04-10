Звезда «Папиных дочек» показала редкое фото сына от актера Смольянинова

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова показала редкое фото старшего сына от Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), которого назвала в его честь. Актриса выложила в соцсети бэкстейдж-кадры с семейной фотосессии.
Мальчику девять лет. У экс-супругов также подрастает шестилетний сын Марк. Мельникова в 2021 году призналась, что развелась с отцом детей, но сохранила с ним нормальные отношения.
Актриса неоднократно подчеркивала в соцсетях, что не собирается покидать Россию вслед за бывшим мужем, который уехал после начала СВО. Мельникова просила оставить ее в покое и не просить комментировать высказывания Смольянинова.
В 2024 году знаменитость перестала скрывать отношения с коллегой Романом Набатовым. А 19 июня призналась, что вновь стала матерью. Мельникова опубликовала в соцсетях видео, которое смонтировала ко дню рождения возлюбленного. Она назвала артиста мужем, сообщив таким образом об их тайной свадьбе, а в конце ролика звезда снялась с их общим ребенком на руках, удивив фанатов. Актриса тщательно скрывала свою третью беременность, но недавно призналась, что растит дочь.