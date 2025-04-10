Звезда фильма «Спеши любить» вышла в свет в прозрачном наряде

Актриса Мэнди Мур появилась на публике в «голом» костюме через шесть месяцев после родов. Звезда фильма «Спеши любить» приехала на ежегодную премию Fashion Trust US Awards 2025 и позировала перед камерами в прозрачном наряде, расшитом камнями и пайетками. Артистка поделилась кадрами с мероприятия в соцсети.
«Это то, что я никогда бы не надела в свои 20 лет, но в 41 ты просто говоришь: “А почему бы и нет?”. Спасибо модельеру за то, что вытолкнула меня немного из зоны комфорта. Также спасибо стилисту за то, что помогла моей бледной коже обрести немного более естественное сияние. Мамочке это все было нужно», — отметила знаменитость.
Мур в сентябре 2024 года в третий раз стала матерью. У артистки родилась дочь, которую она назвала Луизой. Звезда отмечала, что последняя беременность была самой тяжелой, поскольку ей приходилось «гоняться» за старшими детьми.
Певица замужем за солистом фолк-рок-группы Dawes Тейлором Голдсмитом, их тайная свадьба состоялась 8 ноября 2018 года в Лос-Анджелесе. А 20 февраля 2021 года звезда родила первенца, которому дали двойное имя Август Харрисон. И 18 октября 2022 года в семье произошло пополнение. У супругов появился сын Оскар Беннетт.