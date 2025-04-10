Звезда фильма «Спеши любить» вышла в свет в прозрачном наряде

«Это то, что я никогда бы не надела в свои 20 лет, но в 41 ты просто говоришь: “А почему бы и нет?”. Спасибо модельеру за то, что вытолкнула меня немного из зоны комфорта. Также спасибо стилисту за то, что помогла моей бледной коже обрести немного более естественное сияние. Мамочке это все было нужно», — отметила знаменитость.