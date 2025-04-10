Дженнифер Лопез спровоцировала слухи о новом романе

В марте инсайдер издания In Touch Weekly заявил, что Дженнифер Лопез устала от того, что мужчины пользуются ею. По словам собеседника таблоида, актриса хочет найти возлюбленного, который не будет привлекать к себе внимание. Источник отмечал, что певице подойдет «бизнесмен или простой рабочий», который верен своим принципам и уверен в себе. Инсайдер добавил, что знаменитость хочет «чувствовать себя особенной, защищенной и в безопасности».