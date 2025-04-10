Дженнифер Лопез спровоцировала слухи о новом романе

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопез спровоцировала слухи о романе с артистом Бреттом Голдстином. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Лопез засняли с Голдстином на съемочной площадке романтической комедии стриминга Netflix «Служебный роман» в Нью-Джерси. По информации журналистов, актер держал коллегу под руку и с улыбкой на лице общался в перерывах между дублями. Сообщается, что после того, как в сети появились первые кадры со съемок фильма, интернет-пользователи начали подозревать, что у знаменитостей роман.
В марте инсайдер издания In Touch Weekly заявил, что Дженнифер Лопез устала от того, что мужчины пользуются ею. По словам собеседника таблоида, актриса хочет найти возлюбленного, который не будет привлекать к себе внимание. Источник отмечал, что певице подойдет «бизнесмен или простой рабочий», который верен своим принципам и уверен в себе. Инсайдер добавил, что знаменитость хочет «чувствовать себя особенной, защищенной и в безопасности».
20 августа 2024 года СМИ написали, что Дженнифер Лопез подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером — 26 апреля.