Пусть в фильме «Евротур» Мэтт Дэймон не играл самого себя, но его появление на экране получилось таким смешным, что мы не могли его не включить. Дэймон сыграл бритоголового певца в панк-рок-группе, исполняющего песню «Scotty doesn't know». В песне поется о том, как главный герой фильма Скотти (Скотт Мехловиц) даже не догадывается, что его девушка Фиона ему изменяет с героем Мэтта Дэймона. Актер так исполнил эту песню, что она стала настоящим мемом и даже вошла в компьютерную игру Guitar hero. Это камео не только невероятно комичное, оно еще и является завязкой, запуская все последующие события в «Евротуре».