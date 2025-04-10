В хорошем кино камео — это вишенка на торте, которая способна сгладить впечатления даже от не самого удачного фильма. И хотя часто камео длится всего несколько мгновений, именно оно может оказаться самым ярким моментом всей картины. Особенно, если в нем появляются настоящие звезды, готовые посмеяться над своим имиджем. Собрали для вас наиболее запоминающиеся появления звезд на экране.
Дональд Трамп в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»
Культовое камео, которое, как оказалось, вошло не только в историю кино. Будущий президент США сыграл в «Один дома 2» самого себя — бизнесмена, владельца отеля «Плаза». Короткая сцена, где Трамп указывает в холле своей гостиницы дорогу Кевину, — один из наиболее запоминающихся эпизодов всех фильмов в серии.
Ежегодно зрители по всему миру пересматривают приключения шаловливого Кевина, и камео Трампа вызывает все больше восторгов. Одна из главных его ценностей в том, что вряд ли мы скоро увидим нечто подобное.
Майк Тайсон в фильме «Мальчишник в Вегасе»
Первая часть трилогии про отвязные приключения друзей полна уморительных сцен и шуток. Однако линия с Майком Тайсоном занимает в этом ряду особое место. По сюжету герои, находясь в неадекватном состоянии, крадут у боксера тигра. Бывший чемпион мира по боксу требует вернуть его. Так герои оказываются в доме Тайсона и начинают восстанавливать события минувшей ночи. Один из самых ярких эпизодов всего фильма, когда Тайсон, распевая песню Фила Коллинза, бьет своим коронным ударом героя Зака Галифианакиса.
Уникальность этого камео еще и в том, что оно раскрывает легенду бокса с новой стороны. Поначалу его фигура держит зрителя в напряжении, но затем раздается громкий смех. Тайсон, известный своей агрессивностью, предстает в «Мальчишнике в Вегасе» в нетипичном образе. Да, он все также готов ударить обидчика, но он может и пошутить и в целом ведет себя как славный малый.
Джон Малкович в фильме «Быть Джоном Малковичем»
Тот случай, когда весь фильм построен на одном сплошном камео. По сюжету существует комната, войдя в которую человек попадает в голову Джона Малковича. В фильме «Быть Джоном Малковичем» актер играет самого себя. Правда, временами в нем находятся другие персонажи, которые видят мир его глазами. Позже оказывается, что они могут даже управлять им.
Звучит немного запутанно, но сценарист Чарли Кауфман позаботился о том, чтобы при просмотре у вас не закружилась голова. Более того, он подарил нам культовую сцену, когда сам Джон Малкович заходит в «волшебную комнату». Попадая в собственный разум, он оказывается в мире, где все вокруг — разные версии Джона Малковича. Получилось камео в камео. Особенно впечатляет момент в ресторане, где у Малковича принимает заказ официант Малкович на «языке Малковича».
Стэн Ли. Король камео
Автор комиксов и создатель героев Marvel появился в 40 фильмах и сериалах. Именно благодаря Стэну Ли в фанатской среде стали так популярны «пасхалки», и люди перестали срываться с кресел с появлением титров. Вместо этого они теперь сидят и ждут сцены после. До сих пор это одна из главных фишек Marvel. Каждое маленькое появление Стэна Ли на экране — в роли водителя автобуса, почтальона, посетителя стрип-клуба или кого-то еще — невероятно запоминающееся.
Самое продолжительное его камео длилось 25 секунд — в «Стражах Галактики». А любимое, по собственному признанию — в мультсериале «Человек-Паук» (1994-1998), где он впервые почувствовал себя героем. Стэна Ли можно назвать королем эпизода еще и потому, что не ограничивался вселенной Marvel (какой бы большой она ни была). Его камео в «Теории большого взрыва» или «Симпсонах» не менее круты.
К счастью, даже смерть не разлучит нас с «пасхалками» от Стэна Ли. Он умер в 2018, но благодаря компьютерной графике и архивным кадрам продолжает появляться в фильмах Marvel. Его последняя эпизодическая роль при жизни — в «Мстителях: Финал» (2019), где он сыграл ветерана 1970-х.
Мэтт Дэймон в фильме «Евротур»
Пусть в фильме «Евротур» Мэтт Дэймон не играл самого себя, но его появление на экране получилось таким смешным, что мы не могли его не включить. Дэймон сыграл бритоголового певца в панк-рок-группе, исполняющего песню «Scotty doesn't know». В песне поется о том, как главный герой фильма Скотти (Скотт Мехловиц) даже не догадывается, что его девушка Фиона ему изменяет с героем Мэтта Дэймона. Актер так исполнил эту песню, что она стала настоящим мемом и даже вошла в компьютерную игру Guitar hero. Это камео не только невероятно комичное, оно еще и является завязкой, запуская все последующие события в «Евротуре».