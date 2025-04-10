Китай сократит количество показов американских фильмов

ПЕКИН, 10 апреля. /ТАСС/. Китай планирует сократить количество показов американских фильмов на фоне торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Об этом заявило Государственное управление по делам кинематографии.
«Ошибочная практика правительства США по злоупотреблению пошлинами в отношении КНР неизбежно приведет к дальнейшему снижению благосклонности китайской аудитории к американским фильмам, — говорится в заявлении ведомства. — Мы будем следовать правилам рынка, уважать выбор зрителей и умеренно сокращать количество импортируемых американских фильмов».
Управление подчеркнуло, что Китай является вторым по величине кинорынком в мире.
«Мы всегда придерживаемся высокого уровня открытости внешнему миру и будем представлять первоклассные фильмы из большего количества стран мира, чтобы удовлетворить спрос рынка», — говорится в заявлении.
В 2024 году около 85% фильмов, показанных в Китае, были произведены внутри страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о повышении тарифов на китайскую продукцию до 125%. Правительство Китая объявило, что поднимет 10 апреля дополнительные пошлины на импорт из США до 84%. Данная мера принята в качестве ответа на действия Вашингтона.