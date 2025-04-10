Китай сократит количество показов американских фильмов

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о повышении тарифов на китайскую продукцию до 125%. Правительство Китая объявило, что поднимет 10 апреля дополнительные пошлины на импорт из США до 84%. Данная мера принята в качестве ответа на действия Вашингтона.