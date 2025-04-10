Нэш учится в Принстоне и часто бывает в одиночестве. Даже в сравнении с другими молодыми учеными, его можно назвать нелюдимым. Все свое свободное время Нэш посвящает работе над теорией чисел. Многие откровенно потешаются над Джоном и считают его безумным, но однажды он совершает невероятное открытие. Его достижение настолько грандиозно, что теперь перед ним откроются все двери. Параллельно он встречает свою будущую красавицу-жену. У них рождается ребенок, и, кажется, что отныне Джона Нэша будет преследовать только успех.