Сергей Безруков оценил список фильмов от Минпросвещения для детей

«Хотя мне и было странно, что, например, есть современный весьма спорный “Онегин”, но нет фильма “Чучело”. Я бы его точно просил посмотреть всех школьников. Это как раз тот случай, когда кино может влиять на зрителя и влияет. Ты точно меняешь что-то внутри себя после просмотра. Сыгран и с сегодняшней точки зрения блестяще», — поделился артист.