Умер ветеран Голливуда — актер Мел Новак — ему было 90 лет, за свою карьеру он сыграл в более 100 картинах, передает TMZ со ссылкой на его дочь.
Уточняется, что скончался актер по естественным причинам — из-за старости.
На счету Новака 25 крупных наград и номинаций.
Актер, продюсер, каскадер Мел Новак родился 16 июня 1934 года в Пенсильвании. Впервые на экране появился в середине 60-х — в сериале «ФБР». Сыграл в культовых лентах: «Игра смерти» с Брюсом Ли, «Сила одиночки» с Чаком Норрисом, «Последний воин» с Юлом Бриннером, «Код бессмертия» с Ричардом Тайсоном.
Отмечается, что Новак являлся рукоположенным священнослужителем, он проводил в последний путь ряд знаменитостей. Например, отца Тима Бертона.