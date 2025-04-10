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Умер ветеран Голливуда — актер и продюсер Мел Новак

На счету Мела Новака 25 наград и номинаций
Мел Новак
Мел НовакИсточник: Legion-Media.ru

Умер ветеран Голливуда — актер Мел Новак — ему было 90 лет, за свою карьеру он сыграл в более 100 картинах, передает TMZ со ссылкой на его дочь.

Уточняется, что скончался актер по естественным причинам — из-за старости.

На счету Новака 25 крупных наград и номинаций.

Актер, продюсер, каскадер Мел Новак родился 16 июня 1934 года в Пенсильвании. Впервые на экране появился в середине 60-х — в сериале «ФБР». Сыграл в культовых лентах: «Игра смерти» с Брюсом Ли, «Сила одиночки» с Чаком Норрисом, «Последний воин» с Юлом Бриннером, «Код бессмертия» с Ричардом Тайсоном.

Отмечается, что Новак являлся рукоположенным священнослужителем, он проводил в последний путь ряд знаменитостей. Например, отца Тима Бертона.