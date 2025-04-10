Звезда «Кадетства» показала, как выглядит без макияжа

Девочка не ходила в детский сад, хотя несколько лет просила об этом. Звезда объясняла в интервью, что переживала из-за разных инфекций и была не готова отпустить ребенка. По признанию артистки, она не может доверить Майю чужим людям, поэтому не брала на работу няню. Растить дочь знаменитости помогают родители.