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Звезда «Кадетства» показала, как выглядит без макияжа

Актриса Елена Захарова снялась без косметики и фильтров
Захарова показала, как выглядит без макияжа
Захарова показала, как выглядит без макияжаИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Елена Захарова показала, как выглядит без макияжа. Звезда сериала «Кадетство» сняла себя на фото возле аэропорта после возвращения с гастролей и опубликовала селфи в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Прилетела в Москву», — отметила артистка.

Знаменитость не делала пластических операций. Актриса отмечала, что поддерживает красоту и молодость менее радикальными методами. Звезда периодически ходит к косметологу на разные процедуры. Артистка подчеркивала, что спокойно относится к возрастным изменениям и не пытается себя переделать до не узнаваемости.

У Захаровой есть семилетняя дочь, однако она ничего не рассказывает об отце Майи. Актриса подчеркивала, что жизнь научила ее беречь семейное счастье от посторонних, и свой маленький мир она хочет сохранить в тайне.

Девочка не ходила в детский сад, хотя несколько лет просила об этом. Звезда объясняла в интервью, что переживала из-за разных инфекций и была не готова отпустить ребенка. По признанию артистки, она не может доверить Майю чужим людям, поэтому не брала на работу няню. Растить дочь знаменитости помогают родители.