Звезда «Кадетства» показала, как выглядит без макияжа

Актриса Елена Захарова показала, как выглядит без макияжа. Звезда сериала «Кадетство» сняла себя на фото возле аэропорта после возвращения с гастролей и опубликовала селфи в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Прилетела в Москву», — отметила артистка.
Знаменитость не делала пластических операций. Актриса отмечала, что поддерживает красоту и молодость менее радикальными методами. Звезда периодически ходит к косметологу на разные процедуры. Артистка подчеркивала, что спокойно относится к возрастным изменениям и не пытается себя переделать до не узнаваемости.
У Захаровой есть семилетняя дочь, однако она ничего не рассказывает об отце Майи. Актриса подчеркивала, что жизнь научила ее беречь семейное счастье от посторонних, и свой маленький мир она хочет сохранить в тайне.
Девочка не ходила в детский сад, хотя несколько лет просила об этом. Звезда объясняла в интервью, что переживала из-за разных инфекций и была не готова отпустить ребенка. По признанию артистки, она не может доверить Майю чужим людям, поэтому не брала на работу няню. Растить дочь знаменитости помогают родители.
Ранее Елена Захарова появилась на публике в красном кожаном мини-платье.