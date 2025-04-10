Актриса Поплавская поддержала Михаила Ефремова после его выхода по УДО

«Отловить курьера у квартиры Михаила Ефремова и заглянуть в пакет с его едой. Вы здоровы, граждане?» — высказалась Поплавская о публикациях в СМИ. Накануне Telegram-канал Mash опубликовал видео, снятое у квартиры актера, на котором корреспондент показал содержимое пакета из сервиса доставки еды.