Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Поплавская поддержала Михаила Ефремова после его выхода по УДО

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» раскритиковала СМИ за пристальное внимание к артисту
Яна Поплавская
Яна ПоплавскаяИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Яна Поплавская поддержала заслуженного артиста России Михаила Ефремова после его условно-досрочного освобождения (УДО). Публикацию она разместила в личном Telegram-канале.

«Отловить курьера у квартиры Михаила Ефремова и заглянуть в пакет с его едой. Вы здоровы, граждане?» — высказалась Поплавская о публикациях в СМИ. Накануне Telegram-канал Mash опубликовал видео, снятое у квартиры актера, на котором корреспондент показал содержимое пакета из сервиса доставки еды.

По словам Поплавской, из-за пристального внимания к Ефремову может повториться история актера Владислава Галкина, получившего условный срок в 2009 году. Через несколько месяцев после суда, в феврале 2010-го, актера не стало.

«Дежурить в подъезде, заглядывать в замочную скважину… Может, спровоцировать еще, как спровоцировали Влада Галкина, чтобы “дядя Миша” вышел из себя и нарушил условия УДО?» — добавила актриса.

Ранее в Госдуме выразили уверенность в том, что тюрьма изменила Михаила Ефремова.