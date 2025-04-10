В финальном эпизоде Пайпер и Локлан возвращаются из монастыря. Девушка сообщает матери и отцу, что передумала оставаться в Таиланде и вести аскетичный образ жизни. Отношения между Кейт, Жаклин и Лори налаживаются. Во время ужина подругам удается поговорить по душам и помириться. Белинда получает крупную сумму от Грега в обмен на молчание. Она отказывается от совместного бизнеса с Порнчаем и покидает страну.