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Фото со свидания 60-летнего Киану Ривза с возлюбленной вызвали споры в сети

Актера засняли на прогулке с Александрой Грант

Фото со свидания 60-летнего канадского актера Киану Ривза с возлюбленной Александрой Грант вызвали споры в сети. Материал приводит Daily Mail.

Киану Ривз и Александра Грант
Киану Ривз и Александра ГрантИсточник: Legion-Media.ru

Пару запечатлели во время обеда в ресторане Scott's в Лондоне. 60-летний артист предстал перед камерой в черной толстовке и сером пиджаке. В свою очередь, 52-летняя избранница звезды надела черное пальто и солнцезащитные очки. При этом Киану и Грант целовались и держались за руки.

Читатели издания оценили кадры в комментариях. «Неряшливая пара», «Дедушка и бабушка», «Она выглядит на 80», «Зачем он встречается со старушкой?», «Не судите женщину за то, что она не красит волосы. (...) Я аплодирую ей и Киану за то, что они выбрали подходящих по возрасту партнеров», «Мне нравится, что она не красит волосы, чтобы соответствовать глупым общественным стандартам», «Даже растрепанный Киану не выглядит на 60. Как ему это удается?», «Для своего возраста он выглядит потрясающе», — разошлись во мнениях юзеры.