Фото со свидания 60-летнего Киану Ривза с возлюбленной вызвали споры в сети

Читатели издания оценили кадры в комментариях. «Неряшливая пара», «Дедушка и бабушка», «Она выглядит на 80», «Зачем он встречается со старушкой?», «Не судите женщину за то, что она не красит волосы. (...) Я аплодирую ей и Киану за то, что они выбрали подходящих по возрасту партнеров», «Мне нравится, что она не красит волосы, чтобы соответствовать глупым общественным стандартам», «Даже растрепанный Киану не выглядит на 60. Как ему это удается?», «Для своего возраста он выглядит потрясающе», — разошлись во мнениях юзеры.