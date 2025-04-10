Агент Асмус отреагировала на скандал с увольнением актрисы из сериала «Склиф»

Помимо этого, агент артистки ответила на слухи о вражде на съемочной площадке и изменениях в сценарии. Она подчеркнула, что никаких конфликтов между Асмус и ее коллегой Матвеем Лыковым не было. Изменений в сценарии без одобрения студии также не замечалось.