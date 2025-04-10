Агент Асмус отреагировала на скандал с увольнением актрисы из сериала «Склиф»

Агент российской актрисы Кристины Асмус (настоящее имя — Кристина Мясникова) Мария Нисанова в интервью Super опровергла слухи о скандальном увольнении актрисы с главной роли в сериале «Склиф».
По ее словам, последний день съемок прошел в обычном режиме. Нисанова отметила, что окончание работы над сериалом совпало с плановым завершением съемочного периода.
Помимо этого, агент артистки ответила на слухи о вражде на съемочной площадке и изменениях в сценарии. Она подчеркнула, что никаких конфликтов между Асмус и ее коллегой Матвеем Лыковым не было. Изменений в сценарии без одобрения студии также не замечалось.
Ранее Тина Канделаки подтвердила скандал с Асмус на съемках «Склифа». Генеральный директор ТНТ заявила, что создатели сериала «Склиф» отказались от сотрудничества с актрисой из-за ее поведения.