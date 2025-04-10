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Агент Асмус отреагировала на скандал с увольнением актрисы из сериала «Склиф»

Мария Нисанова заявила, что окончание работы над сериалом совпало с плановым завершением съемочного периода
Кристина Асмус
Кристина Асмус

Агент российской актрисы Кристины Асмус (настоящее имя — Кристина Мясникова) Мария Нисанова в интервью Super опровергла слухи о скандальном увольнении актрисы с главной роли в сериале «Склиф».

По ее словам, последний день съемок прошел в обычном режиме. Нисанова отметила, что окончание работы над сериалом совпало с плановым завершением съемочного периода.

Помимо этого, агент артистки ответила на слухи о вражде на съемочной площадке и изменениях в сценарии. Она подчеркнула, что никаких конфликтов между Асмус и ее коллегой Матвеем Лыковым не было. Изменений в сценарии без одобрения студии также не замечалось.

Ранее Тина Канделаки подтвердила скандал с Асмус на съемках «Склифа». Генеральный директор ТНТ заявила, что создатели сериала «Склиф» отказались от сотрудничества с актрисой из-за ее поведения.