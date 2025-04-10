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Россияне стали реже ходить в кинотеатры

РБК: Посещаемость кинотеатров в России упала до трехлетнего минимума
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Unsplash

Посещаемость кинотеатров в России в начале 2025 года приблизилась к уровню антирекорда 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

По данным источника, количество проданных билетов по итогам первого квартала этого года оказалось самым низким за последние три года. Так, в период с января по март в кино сходили 39,3 миллиона зрителей.

При этом уточняется, что кассовые сборы просели не так сильно — из-за повышения средней стоимости билета в кино.

«Результат первого квартала 2025 года стал вторым по доходам за всю историю измерений», — говорится в материале.

В феврале сообщалось, что некоторые российские онлайн-кинотеатры начали переговоры с ушедшими из страны голливудскими киностудиями по вопросу возвращения их фильмов.