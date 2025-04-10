Звезда «Ворониных» вновь вышла замуж за своего супруга и показала кадры из ЗАГСа

Волкова недавно призналась, что однажды была на грани развода с мужем. По словам знаменитости, это произошло во время сильной ссоры, когда они высказывали друг другу претензии. Однако позже им удалось найти компромисс и осознать свои ошибки. Актриса подчеркивала, что больше никогда в их паре не произносилось слово развод.