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Звезда «Ворониных» вновь вышла замуж за своего супруга и показала кадры из ЗАГСа

Актриса Екатерина Волкова таким образом отпраздновала годовщину свадьбы
Звезда «Ворониных» вновь вышла замуж за своего супруга и показала кадры из ЗАГСа
Звезда «Ворониных» вновь вышла замуж за своего супруга и показала кадры из ЗАГСаИсточник: www_gazeta_ru

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова вновь вышла замуж за своего супруга хореографа Андрея Карпова. Актриса показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры из ЗАГСа и ресторана, где они отмечали это событие.

«Он меня не спрашивал, но я снова сказала: “Да”. Я счастлива. Спасибо всем за этот день», — отметила знаменитость.

Пара таким образом отпраздновала годовщину свадьбы. Супруги вместе 15 лет, у них есть общая дочь Елизавета.

Волкова недавно призналась, что однажды была на грани развода с мужем. По словам знаменитости, это произошло во время сильной ссоры, когда они высказывали друг другу претензии. Однако позже им удалось найти компромисс и осознать свои ошибки. Актриса подчеркивала, что больше никогда в их паре не произносилось слово развод.

Актриса также рассказывала, что супруг ревновал ее к коллеге по сериалу Георгию Дронову. Танцовщик приезжал на площадку, когда снимали постельные сцены, и наблюдал за процессом. Знаменитость отмечала, что испытывала подобные «угнетающие» чувства. Карпов тогда участвовал в шоу «Танцы со звездами», а его партнершей была актриса Елена Подкаминская. Волкова сильно ревновала мужа и не слышала «голос разума», поэтому закатывала истерики и скандалы, однако супругам удалось сохранить семью.

Ранее звезда «Ворониных» обратилась к мужу, показав фото со свадьбы.