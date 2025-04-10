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Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на обвинения в торговле людьми

Агент актера назвал обвинения против артиста необоснованными слухами
Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван ДаммИсточник: Legion-Media.ru

Агент актера Жан-Клода Ван Дамма, известного по культовым боевикам 80-х и 90-х, прокомментировал обвинения в использовании артистом услуг преступной сети торговли людьми в Румынии. Его слова приводит издание People.

«Нам стало известно о статьях, в которых утверждается о предполагаемых событиях в Каннах с участием Жан-Клода Ван Дамма. Он не желает комментировать и подпитывать эти абсурдные и необоснованные слухи», — заявил представитель актера. Он отметил, что факты, озвученные в СМИ, являются гротескными и ничем не подтверждены.

2 апреля сообщалось, что Ван Дамма обвинили в причастности к торговле людьми, среди которых были и несовершеннолетние. Актер якобы проводил время в Каннах с пятью молодыми девушками родом из Румынии, которые находились в уязвимом состоянии. Обвинения в его адрес подтвердила одна из участниц таких встреч.