Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на обвинения в торговле людьми

«Нам стало известно о статьях, в которых утверждается о предполагаемых событиях в Каннах с участием Жан-Клода Ван Дамма. Он не желает комментировать и подпитывать эти абсурдные и необоснованные слухи», — заявил представитель актера. Он отметил, что факты, озвученные в СМИ, являются гротескными и ничем не подтверждены.