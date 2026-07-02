Елена Миронова родилась в пригороде Лондона 26 июля 1945 года. Ее отец Василий был родом из Российской империи и оказался в Англии благодаря, в свою очередь, своему отцу, который не принял революцию и эмигрировал из страны. После его смерти Василий Миронов сменил свое имя на Бэзил Миррен, а его дочь стала Хелен.