Среди известных актеров Голливуда есть немало тех, чьи корни лежат в российской земле. Многие из них с гордостью рассказывают о своих предках и даже посещали страну, где жили их дедушки или бабушки. Рассказываем, у кого из американских звезд русская душа.
1. Хелен Миррен
Елена Миронова родилась в пригороде Лондона 26 июля 1945 года. Ее отец Василий был родом из Российской империи и оказался в Англии благодаря, в свою очередь, своему отцу, который не принял революцию и эмигрировал из страны. После его смерти Василий Миронов сменил свое имя на Бэзил Миррен, а его дочь стала Хелен.
Впервые Миррен побывала в Москве с театральной труппой в 60-х годах. Уже тогда ее впечатлили заснеженные улицы и атмосфера советских универмагов. Но спустя десятилетия актриса узнала о русской родне и прилетела в Смоленскую область вместе с сестрой Кейт. Несмотря на языковой барьер, Хелен смогла пообщаться с родственниками.
2. Леонардо ДиКаприо
Бабушку Леонардо ДиКаприо звали Елена Смирнова. Вместе с родителями она покинула Россию в раннем детстве. В Германии она вышла замуж и родила дочь — маму голливудской звезды. Елена Степановна воспитала в своем внуке твердость характера и трудолюбие, а он так глубоко уважал ее, что в в 2003-м побывал с ней на фестивале российского кино в Лос-Анджелесе.
ДиКаприо всегда отмечал, что он наполовину русский, поскольку дед Вильгельм, по словам Лео, также имеет славянское происхождение.
3. Николь Шерзингер
В яркой брюнетке со смуглой кожей и карими глазами сложно заподозрить русскую, однако Николь Шерзингер носит еще и второе имя — Прасковья. Так ее мама решила увековечить память о своих русских корнях: бабушка певицы и актрисы родилась во Владивостоке.
Солистка группы Pussycat Dolls и звезда франшизы «Люди в черном» считает себя русской американкой, а близкие друзья и вовсе называют ее Пашей. Николь бывала в России. Особенно ее впечатлили блины с черной икрой.
4. Милла Йовович
Звезда фильма «Пятый элемент» Милла Йовович с удовольствием рассказывает о своих русских корнях. Ее мама, советская актриса Галина Логинова, запомнилась зрителям по фильмам «Много шума из ничего» и «Тени исчезают в полдень».
Логинова и ее муж Богдан Йовович эмигрировали в США, когда Милла была еще ребенком. Несмотря на это, актриса не забывает родной язык, с удовольствием готовит традиционные русские блюда, а ее дочери от режиссера Пола Андерсона знают советские мультфильмы и популярные детские песни из них. В 2011 году Милла Йовович удивила поклонников, появившись в российской комедии «Выкрутасы».
5. Ирина Шейк
Всемирно известная модель и актриса Ирина Шейк родилась в Челябинской области. Ее отец был татарином, а мать — русской. Свои первые шаги на подиуме Ирина сделала еще в студенческие годы, а с 2005 года уже сотрудничала с иностранными агентствами. Начав карьеру за рубежом, брюнетка сменила фамилию Шайхлисламова на более звучную — Шейк.
Несмотря на всемирную известность, Ирина Шейк не забывает о своих корнях и даже оказала финансовую помощь городской больнице Челябинска, где в юности работала санитаркой. В своих соцсетях красавица периодически хвастается оливье и селедкой под шубой, которые готовит сама. По большим праздникам у знаменитости на столе всегда шоколадные конфеты, которые производят в России.
6. Лиза Кудроу
Бабушка Лизы Кудроу, Фиби из «Друзей», — русская еврейка. Груня Фарберман эмигрировала в США в 1921 году, начав все с чистого листа.
Лиза выросла в солнечной Калифорнии, где еще в детстве столкнулась с травлей из-за еврейского происхождения. В 16 лет Кудроу сменила школу и сделала пластику носа, после чего насмешки прекратились. Вспоминать о своих корнях актриса не любит и совершенно не говорит по-русски.
7. Натали Портман
Настоящее имя актрисы — Натали Хершлаг, ведь родилась она в Иерусалиме. А еще по линии матери предки голливудской звезды — евреи из Российской империи и Австро-Венгрии, а по отцовской — из Румынии и Польши.
Сценический псевдоним Портман достался Натали от бабушки, это была ее девичья фамилия. По некоторым данным, именно благодаря рассказам старшей родственницы о русском балете, актриса, «Оскар» которой присудили за роль балерины в фильме «Черный лебедь», начала заниматься танцами.
Натали Портман не отвергает своего происхождения и даже признается, что иногда ощущает характерную для русских меланхолию — ту самую «русскую тоску».
8. Гвинет Пэлтроу
В родословной одной из ярких звезд Голливуда Гвинет Пэлтроу есть славянские корни. Изначально фамилия предков Гвинет звучала совсем иначе — Палтрович. Дедушка Гвинет по отцу жил в Минске, а прадедушка — в Нижнем Новгороде. Переехав в Америку, семья Гвинет изменила фамилию на Пэлтроу.
Папа актрисы режиссер Брюс Пэлтроу не любит вспоминать, что он потомок выходцев из Российской империи, а актриса периодически подчеркивает свою связь с удивительной русской культурой.
9. Вайнона Райдер
Корни звезды фильмов «Маленькие женщины» и «Битлджус» Вайноны Райдер тоже лежат в российской земле. Ее дед по отцу Сол Горовиц при рождении носил фамилию Томчин. Во время эмиграции дедушки и бабушки Вайноны в США произошла забавная история: эмигрантские службы перепутали анкеты семей, и Томчины была записана как Горовитц.
Начав кинокарьеру, Вайнона сменила фамилию на Райдер. А вот ее младший брат Ури остался Горовцом. Кстати, актера назвали в честь легендарного Юрия Гагарина.
10. Харрисон Форд
Голливудский актер Харрисон Форд, известный по роли Хана Соло и Индианы Джонса, связан с Россией благодаря бабушке Анне Лифшиц, которая переехала в Америку в начале XX века. В новой стране Анна познакомилась со своим будущем мужем Гарри Нидельманом. Оказалось, что мужчина был родом из Минска. Именно в честь деда звезду кино назвали Харрисоном.
Форд с уважением относится к истории своей семьи. В 2002 году он даже выучил русские слова, чтобы в фильме «К-19» достоверно сыграть командира атомной подводной лодки — Алексея Вострикова.