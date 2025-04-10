Звезда «Не родись красивой» снялась с 17-летним сыном от коллеги по сериалу

Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина показала 17-летнего сына от коллеги по сериалу Григория Антипенко. Актриса поделилась редкими кадрами с Иваном в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Сын приехал на съемки. Счастье», — призналась артистка.
Знаменитость рассказывала журналистам, что первенец хочет пойти по стопам родителей. Подросток несколько лет занимается в театральной студии, готовясь к поступлению в профильный вуз. Такшина отмечала, что Ивану достаются сложные роли, с которыми он достойно справляется. По словам звезды, она не против актерской карьеры сына и решила его поддерживать.
Такшина воспитывает двоих детей от Антипенко: помимо Ивана, у них есть 15-летний сын Федор. Артисты начали жить вместе в 2006 году, а расстались через шесть лет, так и не зарегистрировав отношения. По признанию актера, у него не было каких-то разногласий или конфликтов с Такшиной, они разъехались потому, что им просто надоело жить под одной крышей. Антипенко после расставания оставил квартиру экс-возлюбленной и детям.