Звезда «Не родись красивой» снялась с 17-летним сыном от коллеги по сериалу

Такшина воспитывает двоих детей от Антипенко: помимо Ивана, у них есть 15-летний сын Федор. Артисты начали жить вместе в 2006 году, а расстались через шесть лет, так и не зарегистрировав отношения. По признанию актера, у него не было каких-то разногласий или конфликтов с Такшиной, они разъехались потому, что им просто надоело жить под одной крышей. Антипенко после расставания оставил квартиру экс-возлюбленной и детям.