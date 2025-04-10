Актер Владимир Сычев назвал 90-е лучшими годами своей жизни

Несмотря на то что для многих россиян период после распада СССР оказался тяжелым, сам артист считает 1990-е одним из самых ярких этапов своей жизни. Он отметил, что, хотя примерно 80% граждан в те годы сталкивались с трудностями, для него это время было насыщенным и даже романтичным.