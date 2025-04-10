Актер Владимир Сычев назвал 90-е лучшими годами своей жизни

Известный российский актер Владимир Сычев в беседе с Пятым каналом признался, что в «лихие 90-е» чувствовал себя вполне счастливо.
Несмотря на то что для многих россиян период после распада СССР оказался тяжелым, сам артист считает 1990-е одним из самых ярких этапов своей жизни. Он отметил, что, хотя примерно 80% граждан в те годы сталкивались с трудностями, для него это время было насыщенным и даже романтичным.
«Во-первых, я в институт в конце 1980-х поступил, а в 1990-е закончил. Во-вторых, у меня там все так складывалось замечательно. 1990-е очень любил. Для меня это была романтика. Я их прожил на полную катушку, с высоко поднятой головой», — заявил актер.
Говоря о криминальной составляющей того времени, артист признал, что сложностей было немало, однако, по его мнению, восприятие 90-х как исключительно криминальной эпохи не слишком преувеличено. Он напомнил знаменитую реплику персонажа из фильма «Бумер», заявив, что «дело не в людях, а в самой жизни».
По словам Сычева, после распада Советского Союза страна оказалась в условиях, где «выживали сильнейшие», что он сравнил с естественным отбором. Современную молодежь он охарактеризовал коротко, заявив, что она словно «выращена в парниках» и в большинстве своем «ненастоящая».
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