Образы, созданные жгучим брюнетом, до сих пор заставляют учащенно биться женские сердца. В судьбе самого Омара Шарифа было немало почти экранных страстей и драматических поворотов. Вспомним интересные факты из жизни кумира и наиболее яркие его роли.
Меняя имя
Будущий актер родился 10 апреля 1932 года в Александрии, в богатой христианской семье. У его отца, выходца из Ливана, был крупный лесоторговый бизнес. Мать прекрасно играла в бридж, так что иной раз составляла партию королю Фаруку. Мальчика назвали Мишель Демитри Шальхуб. Он окончил лучший колледж в Александрии, затем продолжил образование в Каирском университете, по направлению «математика и физика». Но посвящать жизнь точным наукам раздумал, не стал продолжать и семейный бизнес.
Вопреки желанию отца, Мишель Демитри отправился в Лондон постигать лицедейское ремесло. В 1954 году юноша сыграл у себя на родине первую роль в фильме «Борьба в долине». Его партнершей была звезда египетского кино Фатен Хамама. Между ними вспыхнула страсть, причем влюбленных не остановило то, что Фатен уже была замужем и воспитывала дочь. Актриса развелась, но ее семья выдвинула условие: чтобы заключить брак, Мишель должен принять ислам. Так парень сменил веру и имя, став Омаром Шарифом.
И Чингисхан, и Николай II
У счастливых супругов появился сын Тарек. Они продолжали сниматься на родине, и, казалось, Омара совсем не беспокоило, что жена гораздо популярнее. Но судьба постучалась в его дверь в лице британского режиссера Дэвида Лина. Роль шерифа Али Ибн Эль Хариша в ленте «Лоуренс Аравийский» принесла 30-летнему артисту всемирную славу и единственную в его карьере номинацию на «Оскар». Эта награда в итоге ему не досталась, зато арабский актер получил свой первый «Золотой глобус». А главное, раз и навсегда привлек внимание европейских и американских режиссеров.
В 1965 году Шариф снова снялся у Лина и за роль в картине «Доктор Живаго» получил второй «Золотой глобус». Кстати, как ни парадоксально, этот черноглазый брюнет нередко перевоплощался в русских героев. Например, он снялся в «Бесах» по Достоевскому, в лентах «Екатерина Великая» и «Петр Великий». А в мелодраме «Анастасия: Тайна Анны» сыграл самого Николая II.
В числе знаковых ролей Омара Шарифа — Чингисхан в одноименной картине, обаятельный бандит в культовом «Золоте Маккенны», капитан Немо в «Таинственном острове». А участие актера в фильме «Смешная девчонка» вызвало международный скандал. Дело было во время очередного арабо-израильского конфликта. То, что Шариф в кадре целует еврейку Барбру Стрейзанд, так возмутило египетские власти, что Омара чуть не лишили гражданства и на несколько лет запретили въезд на родину.
Спустя 20 лет Шариф стал персоной нон-грата уже в Турции, за фильм «Майрик», повествующий о геноциде армян. Артиста вполне можно назвать гражданином мира: он работал в Америке, Европе, жил в Париже и владел шестью языками: арабским, греческим, английским, итальянским, испанским и французским.
Донжуанский список
Любовь с Барброй Стрейзанд случилась не только на экране, но и в жизни. Омар Шариф слыл настоящим ловеласом. В его «донжуанском списке» были такие красотки, как Ингрид Бергман, Ава Гарднер, Анук Эме, Катрин Денев, Джули Эндрюс. Не говоря уже о поклонницах по всему миру.
Однажды Омар Шариф даже стал объектом сексуального домогательства. В середине 60-х пьяная фанатка пробралась в его номер в отеле и требовала близости, угрожая пистолетом. Слухи об этих похождениях, разумеется, не радовали жену, оставшуюся в Египте. В 1966 году супруги расстались, но окончательно развелись лишь в 1974-м. С 1984-го и на многие годы спутницей Шарифа стала французская актриса Андреа Ферреоль. Но и на ней любвеобильный египтянин так и не женился.
Карты, деньги и скандал
Еще одной страстью Шарифа была игра. К бриджу благодаря матери он пристрастился в юности. Позже Омар увлекся другими карточными играми, а в 70-е даже вел соответствующую колонку в американской газете и стал автором нескольких книг. «Я лучше буду играть в бридж, чем сниматься в плохих фильмах», — говорил актер. Но нередко изменял этому принципу, соглашаясь сниматься, лишь бы покрыть карточные долги.
С годами Омару удалось преодолеть свое азартное пристрастие. Бурный темперамент актера проявлялся не только перед камерой, но и жизни, что приводило к проблемам с законом. В 2003 году звезду оштрафовали и приговорили к одному месяцу заключения условно за то, что он ударил сотрудника полиции в парижском казино. А спустя два года американский суд обязал Шарифа посещать курсы по управлению гневом. Причиной стал конфликт с парковщиком ресторана.
Впрочем, в начале XXI века о легенде мирового кино заговорили вновь не столько из-за скандалов, сколько из-за новой значительной роли. Работа Шарифа в картине «Мсье Ибрагим и цветы Корана» удостоилась «Сезара» и приза Венецианского фестиваля.
В последние годы Шариф страдал от проблем с сердцем и памятью. Он возвратился в Египет, где и умер в 2015 году в возрасте 83 лет. Фильмография Омара Шарифа насчитывает более сотни картин. Его внук Омар Шариф-младший тоже стал актером.
Знаковые фильмы Омара Шарифа
В богатой фильмографии артиста немало запоминающихся картин. Вспомним самые яркие кинообразы, созданные Омаром Шарифом.
«Лоуренс Аравийский», шериф Али
На роль Али Ибн Эль Хариша режиссер Дэвид Лин рассматривал нескольких кандидатов, в том числе Алена Делона. В итоге она досталась Шарифу, а его гонорар составил 15 тысяч долларов. Фильм получил семь «Оскаров», за лучшую роль второго плана был номинирован и Омар Шариф. Но египтянин не получил заветную статуэтку, зато удостоился «Золотого глобуса».
Картину «Лоуренс Аравийский» не показывали в арабских странах. Но Шариф уговорил президента Египта Насера посмотреть ленту. Тот остался доволен и дал добро на показ. Прокат фильма ознаменовался большим успехом.
«Доктор Живаго», Юрий Живаго
Главную роль в первой экранизации романа Бориса Пастернака должен был играть Питер О’Тул. Но актер отказался. В итоге режиссер предложил стать Юрием Живаго Омару Шарифу.
Образ дался артисту непросто. Восточный красавец никак не соответствовал типажу русского интеллигента, так что Омару пришлось выпрямлять волосы и покрывать лицо воском. Шариф постоянно переживал, осознавая важность возложенной на него миссии, хотя впоследствии называл роль Юрия Живаго своей любимой.
Интересно, что в картине снялся также его сын Тарек. «Доктор Живаго» был удостоен пяти «Оскаров» и пяти «Золотых глобусов», один из которых достался Шарифу.
«Смешная девчонка», Ник Арнштайн
И на сей раз Омар не был основным претендентом на главную мужскую роль. Партнером несравненной Барбры Стрейзанд в «Смешной девчонке» мог стать Фрэнк Синатра, но актриса отказалась с ним работать. А Шариф оказался весьма убедителен в образе привлекательного игрока Ника Арнштайна.
Любовь героев на экране получилась очень достоверной. Роман Шарифа и Стрейзанд развивался и вне съемочной площадки, но после завершения работы над фильмом он закончился. Зато «Смешная девчонка» получила в 1968 году самые большие кассовые сборы.
«Золото Маккенны», Джон Колорадо
В классическом вестерне Шариф сыграл преступника Джона Колорадо, захватившего в плен шерифа Маккенну (Грегори Пек) с целью добраться до индейских сокровищ. Фильм «Золото Маккенны» не получил призов. Но в 1973 году его показали на Московском кинофестивале, и в нашей стране картина стала поистине культовой.
«Мсье Ибрагим и цветы Корана», Ибрагим
Торговец Ибрагим стал одним из последних кинообразов Омара Шарифа. История о дружбе еврейского мальчика Момо и мудрого Ибрагима понравилась и зрителям, и критикам. Фильм номинировали на «Золотой глобус». А Шарифу эта работа принесла награду Венецианского фестиваля и премию «Сезар».