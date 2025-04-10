Однажды Омар Шариф даже стал объектом сексуального домогательства. В середине 60-х пьяная фанатка пробралась в его номер в отеле и требовала близости, угрожая пистолетом. Слухи об этих похождениях, разумеется, не радовали жену, оставшуюся в Египте. В 1966 году супруги расстались, но окончательно развелись лишь в 1974-м. С 1984-го и на многие годы спутницей Шарифа стала французская актриса Андреа Ферреоль. Но и на ней любвеобильный египтянин так и не женился.