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Актер Конкин назвал возвращение худсоветов «логическим оздоровлением»

Такие советы определяли бы творческую концепцию театров и кинематографа, отметил заслуженный артист РФ
Владимир Конкин
Владимир КонкинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Владимир Конкин назвал возвращение художественных советов, которые определяли бы творческую концепцию театров и кинематографа, логическим оздоровлением искусства. Таким мнением актер поделился в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Возвращение худсоветов — это логическое оздоровление. Потому что художественный совет при всех своих, может быть, определенно вкусовых изъянах помогал создавать настоящее и стоящее кино», — сказал Конкин.

Он отметил, что художественные советы помогали решить задачу «воспитания человека» через искусство и кинематограф.

«Допустим, фильмы Тарковского, они что, нас убеждают в том, что зло сильнее добра? Нет. И у всех режиссеров советского периода были свои почерки. Кинематограф, как и хорошая живопись, литература, хорошая музыка — они должны воспитывать, должны прививать ценности», — резюмировал артист.

Ранее сообщалось, что в Театре Моссовета был учрежден худсовет, во главе которого встал народный артист РСФСР Андрей Кончаловский. Как подчеркнули в столичном департаменте культуры, основная цель создания совета — определение репертуарной деятельности учреждения.

До этого депутаты Госдумы Дмитрий Певцов и Николай Бурляев неоднократно предлагали вернуть художественные советы.