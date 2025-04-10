Актер Конкин назвал возвращение худсоветов «логическим оздоровлением»

«Допустим, фильмы Тарковского, они что, нас убеждают в том, что зло сильнее добра? Нет. И у всех режиссеров советского периода были свои почерки. Кинематограф, как и хорошая живопись, литература, хорошая музыка — они должны воспитывать, должны прививать ценности», — резюмировал артист.