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Микки Рурк раскрыл, кто загубил его карьеру

Актер признался, что хотел бы вернуться в кино ради работы над «честными фильмами»
Микки Рурк
Микки РуркИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актер Микки Рурк заявил, что принял участие в реалити-шоу Celebrity Big Brother, потому что «бросил свою карьеру в унитаз». Его слова передает The Independent.

По словам знаменитости, он давно взял на себя ответственность за то, что ему больше не предлагают большие роли в кино.

«Я совершил много ошибок. Мне некого винить в том, что мой корабль утонул, кроме меня самого», — поделился актер.

Микки добавил, что хотел бы вернуться в кино ради работы над «честными фильмами». Актер признался, что есть режиссеры, с которыми он мечтает поработать, но они боятся начинать с ним сотрудничество. Актер добавил, что не будет сниматься только в «плохих независимых фильмах», поскольку уже «натерпелся».

За свою карьеру артист работал со Стивеном Спилбергом («1941»), Фрэнсисом Фордом Копполой («Грохочущая рыба»), Робертом Родригесом («Город грехов») и другими известными постановщиками. В 90-е годы карьера Рурка пошла на спад — в том числе из-за его вспыльчивости.

Ранее поведение Микки Рурка на реалити-шоу возмутило зрителей.