Микки Рурк раскрыл, кто загубил его карьеру

Микки добавил, что хотел бы вернуться в кино ради работы над «честными фильмами». Актер признался, что есть режиссеры, с которыми он мечтает поработать, но они боятся начинать с ним сотрудничество. Актер добавил, что не будет сниматься только в «плохих независимых фильмах», поскольку уже «натерпелся».