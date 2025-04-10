Мосгорсуд утвердил второй штраф актрисе Яне Трояновой

11 июня Яна Троянова назвала заслуженными призывы уничтожать россиян, в том числе детей. По мнению актрисы, родина предала «ее и меньшинство, которым она так гордится». До этого она обвинила Россию в своем алкоголизме. Троянова отметила, что до начала специальной военной операции России на Украине ее устраивали жизнь и заработок в стране. Сейчас актриса проживает во Франции.