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Мосгорсуд утвердил второй штраф актрисе Яне Трояновой

Суд отклонил апелляционную жалобу артистки
Яна Троянова
Яна Троянова

Московский городской суд утвердил второй штраф актрисе Яне Трояновой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.

Трояновой назначили штраф в размере 40 тысяч рублей за неподачу информации о деятельности иностранного агента. Суд отклонил апелляционную жалобу артистки.

«Постановление оставлено без изменений, жалоба — без удовлетворения», — сообщили в суде.

В декабре 2024 года Следственный комитет подтвердил, что российскую актрису Яну Троянову заочно арестовали по делу о разжигании ненависти. В отношении Трояновой возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку.

11 июня Яна Троянова назвала заслуженными призывы уничтожать россиян, в том числе детей. По мнению актрисы, родина предала «ее и меньшинство, которым она так гордится». До этого она обвинила Россию в своем алкоголизме. Троянова отметила, что до начала специальной военной операции России на Украине ее устраивали жизнь и заработок в стране. Сейчас актриса проживает во Франции.

9 июля Троянову внесли в список террористов и экстремистов.