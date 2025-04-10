Опасный вирус захватил столицу: болезнь начинается как обычная простуда, но спустя несколько дней приводит к летальном исходу. По сюжету многосерийной драмы «Эпидемия» две семьи вынуждены объединиться, чтобы добраться до острова спасения. В числе выживших — Сергей (Кирилл Кяро), его возлюбленная Анна (Виктория Исакова) и Миша (Эльдар Калимулин), сын Анны с расстройством аутического спектра. В процессе борьбы за выживание главный герой раскрывается как сильная личность, ведь спасти нужно не только своих близких, включая бывшую супругу (Марьяна Спивак) и родного сына Антона, но и примкнувших к ним соседей.