«Вижу в касте Кяро — включаю сериал», — рассуждают поклонники таланта этого актера, ведь считается, что в плохих проектах Кирилл Кяро не участвует. К 50-ти годам на счету востребованного артиста, которого по уровню харизмы почитатели сравнивают с Хью Лори, почти 180 работ, и их число постоянно растет. В статье расскажем о самых запоминающихся ролях актера в многосерийных фильмах.
«Нюхач», Станислав Стоцкий
Именно после выхода этого детективного сериала, еще не слишком известного актера эстонского происхождения стали сравнивать с Хью Лори и Тимом Ротом. По сюжету сериала «Нюхач» внештатному консультанту специального бюро расследований Стоцкому Станиславу Сергеевичу под силу распутать самый сложный клубок загадок. Ведь в поисках он ориентируется на свой дар и одновременно свое проклятье — сверхчувствительное обоняние. Эта особенность вынуждает героя жить со специальными фильтрами в носу и в абсолютной стерильности.
Исполнитель роли Нюхача — полная противоположность своего персонажа. Например, за весь многосерийный фильм главный герой ни разу не улыбнулся, а Кирилл — улыбчивый и открытый человек.
«Эпидемия», Сергей
Опасный вирус захватил столицу: болезнь начинается как обычная простуда, но спустя несколько дней приводит к летальном исходу. По сюжету многосерийной драмы «Эпидемия» две семьи вынуждены объединиться, чтобы добраться до острова спасения. В числе выживших — Сергей (Кирилл Кяро), его возлюбленная Анна (Виктория Исакова) и Миша (Эльдар Калимулин), сын Анны с расстройством аутического спектра. В процессе борьбы за выживание главный герой раскрывается как сильная личность, ведь спасти нужно не только своих близких, включая бывшую супругу (Марьяна Спивак) и родного сына Антона, но и примкнувших к ним соседей.
Личные качества своего героя Кириллу Кяро пришлось отстоять перед сценаристами. Он читал роман Яны Вагнер «Вонгозеро», по мотивам которого сняли «Эпидемию», и считал, что персонаж в сериале первоначально был представлен более слабым, чем в книге.
Добавим, что «Эпидемия» стала первым российским проектом, вошедшим в основной конкурс на международном фестивале сериалов в Каннах в 2019 году. К тому же фильм можно считать пророческим, если вспомнить пандемию коронавируса, начавшуюся в 2020-м.
«Пассажиры», Андрей
Сюжет мистического мини-сериал Карена Оганесяна «Пассажиры» напоминает древнегреческий миф о перевозчике душ Хароне. Таксист Андрей на своем стареньком «мерседесе» развозит пассажиров по нужным адресам. Но есть важный нюанс: для того чтобы попасть в его такси, нужно умереть, а по пути к месту назначения завершить все земные дела. Андрей тоже несет свой крест: количество душ, которым он должен помочь равно количеству тех, кто погиб по его вине.
Примечательно, что действие каждой серии драмы происходит в салоне автомобиля, а с профессией таксиста Кяро, сыгравший главного героя, знаком не понаслышке: на заре карьеры, как рассказывал Кирилл, он испытывал материальные трудности, поэтому частенько брался за баранку.
«Комплекс бога», Алексей Прокопенко
Психологический детектив затрагивает тему ответственности взрослых за своих детей и вопрос соблюдения врачебной тайны. По сюжету сериала «Комплекс бога» клиентом психиатра Алексея Прокопенко становится состоятельный Владимир Нестеров. Богача преследует странное наваждение и жуткое желание убивать. В это же время пропадает маленькая девочка, дочь известного в городе пианиста. Ведется следствие, а Прокопенко строит свои догадки о возможных связях между исчезновением ребенка и наклонностями у своего клиента.
Изначально на роль Нестерова пробовался Кирилл Кяро, а утвердили в итоге Даниила Страхова. Зато Кирилл мастерски воплотил раздираемого сомнениями врача. Хотя некоторые зрители отмечают, что образ вполне типичен для актера, называя его «штатным психиатром» отечественного кино.
«Челюскин. Первые», Отто Шмидт
Подлинная история челюскинцев — уже готовый сценарий к фильму. За ледоколом «Челюскин», который исследовал Арктику под руководством легендарного Отто Шмидта, следил весь мир. Но еще больше люди переживали за судьбу команды, оказавшейся на льдине. Полгода мореплаватели ждали спасения в своем дрейфующем ледяном лагере. Героем, вызволившем их из плена, стал советский летчик Анатолий Ляпидевский.
Сюжет сериала «Челюскин. Первые», в котором снялись Дмитрий Чеботарев, Стася Милославская и Глеб Калюжный, переносит зрителей сразу в момент эвакуации команды. Образ Отто Юльевича с окладистой бородой воплотил Кирилл Кяро. По признанию звезды, во время съемок на настоящем ледоколе «Красин» условия работы были действительно экстремальными, а температура воздуха опускалась до –50 °C. Чем закончилась многосерийная драма, читайте на Кино Mail.
«Гипнозис», отец Григорий
Премьера восьмисерийного триллера состоялась 3 апреля 2025 года. Григорий, которого в сериале «Гипнозис» сыграл Кирилл Кяро, — священник, способный видеть прошлое. За помощью в расследовании странного ограбления к нему и детективу Белозерову (Даниил Страхов), у которого дар читать мысли, обращается их старинный друг — адвокат Орехов (Ростислав Бершауэр). Причем герой тоже обладает необычным талантом: он видит будущее. Но у трио появляется враг: некто, обладающий гипнотическими способностями, планирует подставить друзей. И, как назло, их суперспособности дают сбой.
«Гипнозис» с его интригующим сюжетом и мистической составляющей уже отметили наградами. На фестивале Original+ в феврале 2025 года сериал получил приз за сценарий и диплом за оригинальный и смелый концепт.