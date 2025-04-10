Угольников считает, что ИИ не сможет заменить творца

«Хотя выглядит это очень эффектно, но что таит в себе искусственный интеллект, и каким образом он будет нами управлять — это большой вопрос. Теперь уже и сценарий может написать искусственный интеллект, и даже, наверное, заменить режиссера, хотя я не думаю, что это возможно. Творчеством управляет божественное провидение, называйте его так или иначе, но все равно нами управляет именно это. Не думаю, что искусственный интеллект может заменить человека, потому что человек творит душой, а там ее нет», — сказал он.