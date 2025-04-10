Угольников считает, что ИИ не сможет заменить творца

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Искусственный интеллект очень полезен в техническом плане, но не сможет заменить творца, потому что человек «творит душой», которой ИИ лишен. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил режиссер, народный артист РФ, основатель и генеральный директор студии «ВоенФильм» Игорь Угольников.
«Хотя выглядит это очень эффектно, но что таит в себе искусственный интеллект, и каким образом он будет нами управлять — это большой вопрос. Теперь уже и сценарий может написать искусственный интеллект, и даже, наверное, заменить режиссера, хотя я не думаю, что это возможно. Творчеством управляет божественное провидение, называйте его так или иначе, но все равно нами управляет именно это. Не думаю, что искусственный интеллект может заменить человека, потому что человек творит душой, а там ее нет», — сказал он.
При этом Угольников отметил, что ИИ является очень полезным инструментом для обработки изображений, спецэффектов в кино, для оживления утерянной хроники, воспроизведения тех или иных голосов, эскизов.
«Здесь он очень хорош, он предлагает нам варианты, которыми мы можем с вами воспользоваться», — добавил режиссер.