Звезда «Гарри Поттера» снимется в фильме российского режиссера

По данным Variety, лента станет второй попыткой постановщика попасть в Голливуд. В 2021 году сообщалось, что режиссер снимет пилотные эпизоды по игре The Last of Us, но позднее ему пришлось покинуть проект из-за творческих разногласий с шоураннерами. СМИ раскрывали, что в финальной версии было использовано около 40% отснятого Балаговым материала.