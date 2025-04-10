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Звезда «Гарри Поттера» снимется в фильме российского режиссера

Актер «Гарри Поттера» Меллинг сыграет главную роль в фильме Кантемира Балагова
Гарри Меллинг
Гарри МеллингИсточник: m.media-amazon.com

Актер Гарри Меллинг, известный по роли Дадли Дурсля в серии фильмов о Гарри Поттере, сыграет главную роль в англоязычном дебюте российского режиссера Кантемира Балагова. Об этом сообщает Deadline.

Картина будет называться Butterfly Jam (в переводе — «Варенье из бабочек»). По данным СМИ, фильм будет снят на английском языке и посвящен взаимоотношениям отца и сына в общине кабардинских эмигрантов в Нью-Джерси.

7 апреля Кантемир Балагов раскрыл, что уже приступил к съемкам проекта. СМИ писали, что в каст также вошли Барри Кеоган («Банши Инишерина») и Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости»).

По данным Variety, лента станет второй попыткой постановщика попасть в Голливуд. В 2021 году сообщалось, что режиссер снимет пилотные эпизоды по игре The Last of Us, но позднее ему пришлось покинуть проект из-за творческих разногласий с шоураннерами. СМИ раскрывали, что в финальной версии было использовано около 40% отснятого Балаговым материала.

Кантемир Балагов дебютировал в качестве режиссера в 2017 году. Он снял полнометражный фильм «Теснота». Картину показали на Каннском фестивале. Кинематографист получил за нее награду Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд».

Ранее сообщалось, что Ван Дамму найдут замену в «Кровавом спорте».