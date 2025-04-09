Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Мысли открытиями
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат Михаила Ефремова раскрыл условия освобождения актера

Адвокат Падалко: Ефремова на три года лишили права управлять автомобилем
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко сообщил изданию «Подъем», что актеру предстоит зарегистрироваться в инспекции в первые три дня пребывания в Москве — и затем отмечаться там раз в месяц.

«На три года он [также] лишен права управления автомобилем. По передвижению и еще чему-то нет ограничений, слава богу, все хорошо», — уточнил защитник.

Накануне стало известно, что Михаил Ефремов прибыл в свою московскую квартиру после освобождения. Его освободили из колонии по УДО 9 апреля.

«Ребят, чувствую я себя не очень. Сейчас говорить ничего не могу, очень много впечатлений сразу. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал», — говорил актер журналистам.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.