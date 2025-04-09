Тина Канделаки подтвердила скандал с Асмус на съемках «Склифа»

«Да, могу подтвердить информацию, которая уже появилась в сети. И нам искренне жаль, потому что проект получается сильным и амбициозным. Но, к сожалению, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной», — прокомментировала Кандалаки.